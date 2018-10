Bientôt des médicaments sans passer par la case médecin ?

Et si demain votre pharmacien pouvait vous délivrer des médicaments alors que vous n'avez pas l'ordonnance d'un médecin ? Dans cette pharmacie de Rennes (Ille-et-Vilaine), l'idée est plutôt bien accueillie. "Ça faciliterait les choses et éviterait les pertes de temps et d'argent", estime un passant. L'idée vient d'une députée médecin-généraliste qui a proposé un amendement en ce sens au projet de loi de financement de la Sécurité sociale.

Des expérimentations possibles au 1er janvier 2019

Actuellement, si vous arrivez à la pharmacie sans ordonnance, vous ne pourrez vous voir délivrer un médicament à prescription obligatoire. À l'avenir le pharmacien pourrait le délivrer s'il respecte un cadre, une procédure préétablie avec un médecin et seulement pour certaines maladies. Si l'amendement est voté, l'expérimentation commencera dans deux régions pendant trois ans à partir du 1er janvier 2019.

