Alzheimer : "il y a 225 000 nouveaux cas chaque année qui sont décelés", alerte le chanteur Matt Pokora

Durée de la vidéo : 3 min

À l’occasion de la Journée mondiale d’Alzheimer, le chanteur Matt Pokora est l’invité du 13 Heures, jeudi 21 septembre. Il appelle les Français qui le peuvent à faire un don pour financer la recherche contre ce trouble cognitif.

Matt Pokora s’engage dans la lutte contre la maladie d’Alzheimer. Cette maladie a notamment touché son grand-père. "Ça s’est étalé sur un peu plus d’une dizaine d’années. Ça m’avait marqué étant jeune. […] Ça fait peur parce qu’il y a des moments d’agressivité, de démence. Ça faisait deux ans qu’il ne conduisait plus et à un moment, il se met à chercher ses clefs de voiture. […] Pour les aidants, c’est très très dur", témoigne le chanteur qui souhaite "ouvrir les yeux" sur ce trouble.



"On a des pistes"

"C’est une maladie qui est très répandue. Il y a 225 000 nouveaux cas chaque année qui sont décelés. C’est important d’aider la recherche", explique Matt Pokora qui invite les Français à "faire des dons et à aider la recherche". L’artiste affirme : "Aujourd’hui, on a des pistes. Aux États-Unis, il y a des traitements d’immunothérapie qui ont été autorisés. Il y a encore des effets secondaires assez graves, mais c’est un tournant. On est en train de trouver quelque chose."