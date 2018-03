Levothyrox : les victimes "entendues et soulagées" par l'ouverture de l'information judiciaire

Une information judiciaire a été ouverte, lundi à Marseille (Bouches-du-Rhône), dans le cadre du dossier du Levothyrox et des effets secondaires de la nouvelle formule de ce médicament destiné aux malades de la thyroïde.

L'ouverture d'une information judiciaire, vendredi 2 mars à Marseille (Bouches-du-Rhône) dans le cadre du dossier du Levothyrox "est une bonne nouvelle" pour les malades, témoigne Isabelle Chiarello, l'une des victimes de la nouvelle formule, lundi 5 mars sur France Bleu Provence.

Malgré toutes les actions entreprises jusqu'à présent, "cela n'a pas avancé, déplore Isabelle Chiarello. Les personnes ne sont pas prises au sérieux, les médecins ne les prennent pas au sérieux". Que ce soit Merck ou un autre laboratoire, Isabelle Chiarello espère "que les gens retrouve rapidement une formule qui convienne à tout le monde et retrouvent rapidement un état de santé normal et correct, même si on est très loin du résultat".

Nous sommes entendus et soulagés parce que cela fait des mois que cela dureIsabelle Chiarello

victime de la nouvelle formule du Levothyroxà France Bleu Provence

L'information judiciaire contre X a été ouverte le 2 mars, pour "tromperie aggravée, blessure involontaire et mise en danger d’autrui". Elle a été confiée à un juge du pôle de santé publique du TGI de Marseille, dont la compétence s’étend jusqu’à Lyon (Rhône), siège français du laboratoire allemand Merck qui produit ce médicament.

Près de 7 000 plaintes avaient été enregistrées en France. Au total, 17 000 patients ont signalé des effets indésirables après la mise sur la marché de la nouvelle formule du Levothyrox, il y a tout juste un an.