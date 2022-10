Levothyrox : le laboratoire Merck annonce sa mise en examen pour "tromperie aggravée"

La filiale française du laboratoire pharmaceutique allemand Merck a annoncé sa mise en examen pour "tromperie aggravée", dans le dossier du changement de formule du médicament contre les troubles de la thyroïde, Levothyrox. "Le président de Merck en France a été entendu" mardi 18 octobre, à Marseille (Bouches-du-Rhône), explique le groupe dans un communiqué, publié mercredi. A l'issue de cette audition, "la juge d'instruction a décidé de mettre la société Merck en examen pour tromperie aggravée", précise-t-il.

Toujours dans ce dossier, le groupe a été définitivement condamné par la Cour de cassation, en mars, à indemniser plus de 3 300 personnes. Dans son arrêt, la plus haute juridiction de droit civil avait confirmé que "lorsque la composition d'un médicament change et que cette évolution de formule n'est pas signalée explicitement dans la notice, le fabricant et l'exploitant peuvent se voir reprocher un défaut d'information", pouvant "causer un préjudice moral".