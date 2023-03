Le kiné Major Mouvement livre ses conseils pour soulager le mal de dos au bureau

Travailler au bureau implique de rester plusieurs heures assis, parfois dans la même position. Le kinésithérapeute Major Mouvement, Grégoire Gibault, livre ses astuces pour éviter le mal de dos.

Faut-il avoir le dos droit ? Et éviter les jambes croisées ? Grégoire Gibault déconstruit les mythes autour des positions à adopter lorsqu’on est assis. “Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise posture. On nous a fait croire que c’était bon d’être le plus droit possible, les yeux bien droits et tout, dans des positions dans lesquelles, en fait, c’est comme si on était dans un corset, c’est pas confortable du tout”. Pour soulager son dos, il faut avant tout se détacher de certaines croyances et surtout bouger. “On accorde une symbolique autour de la douleur cervicale et lombaire beaucoup plus grande que ce qu’elle n’est vraiment”.

La sédentarité, 4e cause de mortalité au monde

En 2023, la sédentarité est la quatrième cause de mortalité au monde : elle est mauvaise pour le cœur, les articulations et le cerveau. “On considère aujourd’hui qu’il faudrait une heure par jour de mouvements, de la marche, d’aller chercher tes enfants, de prendre le métro pour casser 8 heures de position figée”. Notre corps aime le mouvement et celui-ci est justement capable d’envoyer lui-même un message lorsque la douleur est trop forte pour changer de position. “ 95% des maux de dos évoluent favorablement sous 6 semaines. Si jamais, ce n’est pas le cas, il faut évidemment aller consulter et le mouvement sera une bonne solution.”

Des exercices discrets pour étirer ses muscles

Pour contrer la position immobile, Grégoire Gibault propose des mouvements à réaliser dans la journée. Croiser les jambes et venir se pencher en avant en étirant son bas du dos et ses fessiers, alterner en venant "chercher" le dos rond puis le dos droit, utiliser une écharpe pour étirer le cou et monter le menton vers le plafond puis revenir... Découvrez en vidéo les différentes techniques de Major Mouvement pour étirer et donc soulager les maux de dos.