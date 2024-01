Laboratoires Urgo : "Nous nous sommes fait rouler", regrette un pharmacien condamné pour avoir reçu des cadeaux

"Nous nous sommes fait rouler", a témoigné jeudi 11 janvier sur franceinfo Marc Alandry, pharmacien dans l'Aude, condamné pour avoir reçu des cadeaux de la part des laboratoires Urgo, comme des centaines d'autres pharmaciens. L'actuelle ministre de la Santé, Agnès Firmin-Le Bodo, est également visée par une enquête, soupçonnée elle aussi d'avoir reçu des cadeaux de la part du laboratoire.

Selon Marc Alandry, condamné à une amende de 20 000 euros pour avoir reçu ces cadeaux, "cela a été un hasard" : "L'aspirateur de ma femme de ménage venait de se casser, et un des commerciaux des laboratoires m'a dit qu'il ne fallait pas que je prenne une remise sur les gammes blanches et en contrepartie, je bénéficiais de points pour avoir un superbe aspirateur".

Un frigo ou une montre comme cadeaux

De fil en aiguille, le pharmacien reçoit alors d'autres cadeaux de la part des laboratoires, comme un frigo ou encore une montre. "Cela a duré entre cinq et dix ans. J'ai toujours demandé si ça continuait d'être légal", explique-t-il. "Je m'étonnais de ne pas recevoir de factures, de garanties. Ils me disaient que tout était bouclé par leurs avocats". Le pharmacien est finalement épinglé pour ces pratiques. "J'ai plaidé coupable car je me suis rendu compte à quel point j'ai été bête et en pleine confiance. Cela a été sans malveillance, mais nous nous sommes fait rouler et nous sommes coupables".

Aujourd'hui, il garde une colère vis-à-vis des laboratoires Urgo : "J'aimerais tant qu'ils nous expliquent pourquoi ils ont fait ça. Je n'ai pas augmenté mes achats chez eux malgré ces cadeaux. Ils nous ont salis. J'espère que mon message sera entendu par l'ensemble des Français pour continuer à nous faire confiance".