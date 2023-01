Dans la peau de l'info. Ce qu'il faut savoir des laboratoires Urgo, condamnés pour avoir offert des cadeaux à des pharmaciens

Du lundi au vendredi à 7h26 et 12h56

Dans la peau de l'info Marie Dupin Du lundi au vendredi à 7h26 et 12h56

Tous les matins, Marie Dupin se glisse dans la peau d'une personnalité, d'un événement, d'un lieu ou d'un fait au cœur de l'actualité.

Les laboratoires Urgo ont été condamnés à une amende de 1.125.000 euros, dont 625.000 avec sursis, pour avoir offert des cadeaux à des pharmaciens, en contrepartie de l'abandon de remises commerciales.

Au terme d'une enquête préliminaire entamée en juin 2021, "une pratique commerciale irrégulière employée entre 2015 et 2021" a été observée au sein de l'activité Healthcare des Laboratoires Urgo, basés à Dijon. Dans un communiqué, la DGCCRF (Direction du ministère de l'Economie chargée de la répression des fraudes), chiffre à "plus de 55 millions d'euros" les cadeaux octroyés entre 2015 et 2021 à des pharmaciens d'officine "sur l'ensemble du territoire national".