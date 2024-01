Accusations visant Agnès Firmin Le Bodo : la ministre de la Santé a été entendue en audition libre

Agnès Firmin Le Bodo, ministre de la Santé, a été entendue, mardi 9 janvier, lors d'une audition libre, dans le cadre d'une enquête ouverte pour des cadeaux non déclarés, a appris France Télévisions auprès du procureur du Havre, confirmant une information de BFMTV. Elle a été entendue dans les locaux de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Rouen (Seine-Maritime), par les enquêteurs de la police judiciaire et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, chargés des investigations.

Depuis la publication d'une enquête par Mediapart, le 21 décembre, Agnès Firmin Le Bodo est soupçonnée d'avoir accepté, lorsqu'elle était pharmacienne au Havre, des cadeaux des laboratoires Urgo entre 2015 et 2020, pour une valeur totale de 20 000 euros. Lors d'une visite au CHU de Rouen, le 31 décembre, elle a réfuté auprès de l'AFP tout "conflit d'intérêt".