VIDEO. Comment fabriquer soi-même un déodorant écologique ?

Exit les déodorants chimiques trouvés dans le commerce. En plus de contenir des "substances douteuses", leurs emballages sont de plus en plus difficiles à recycler, comme le pointe Maël, bénévole à la maison du zéro déchet.

À chaque ingrédient sa vertu

Pour réaliser un déodorant écolo et plus économique, de l'huile de coco est nécessaire. La mélanger avec une cuillère à café de fécule de maïs et une cuillère à café de bicarbonate de soude alimentaire. Continuer de mixer le tout, jusqu'à obtenir une texture pâteuse.

Pour les peaux sensibles, il est possible d'ajouter un peu de beurre de karité aux vertus hydratantes. Ajouter également quelques gouttes d'huile essentielle de palmarosa et de lavande. Le déodorant s'applique ensuite au doigt, comme une pommade. "Tous les ingrédients de cette recette ont une spécificité. Par exemple, l'huile de coco va être anti-microbienne, assouplissante, hydratante, le bicarbonate absorbe les mauvaises odeurs et la fécule de maïs absorbe l'humidité", explique Maël.

Plus économique

En plus d’être bon pour la santé et écolo, ce déodorant fait maison est plus économique. "C'est 2 à 4 fois moins cher qu'un déo qu'on trouve dans le commerce", conclut le bénévole à la maison du zéro déchet.