Produits d'hygiène : un corps sain sans polluer

De nombreux Français cherchent à acheter des produits d'hygiène aux composés plus sains. Quels gestes peuvent permettre d'être plus écolos dans notre salle de bain ? "Commencez tout simplement par bannir tous les produits jetables. Les rasoirs et les lingettes font énormément de déchets et il existe à chaque fois des versions réutilisables. Par exemple, pour vous démaquiller, plutôt que les petits disques en coton à usage unique, privilégiez des disques en tissu que vous pouvez laver en machine. Ils sont vendus dans les magasins bio ou sur internet", commente Justine Weyl.

Moins de produits d'hygiène

Les Français achètent de moins en moins de produits d'hygiène. "En enquêtant sur les risques chimiques liés à certains cosmétiques, des chercheurs ont été sidérés par le nombre de produits que l'on utilise au quotidien : 16 en moyenne par femme chaque jour, 5 pour les enfants. Des chiffres que l'on peut réduire assez facilement en utilisant par exemple le même savon pour le visage que pour le corps ou la même crème pour les mains que pour les pieds", explique la journaliste.





