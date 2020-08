Japon : des toilettes publiques transparentes testées à Tokyo

Il ne s'agit pas d'un arrêt de bus futuriste. Ce sont des toilettes publiques transparentes, mais elles ont été conçues pour préserver l'intimité des utilisateurs. Quand les WC sont disponibles, les parois sont transparentes. Quand ils sont occupés, elles sont opaques, si bien qu'aucun passant ne peut vous voir lorsque vous faites vos besoins.

Conçues par l'architecte du centre Pompidou-Metz

Ces toilettes font partie du Tokyo Toilets Project, un projet qui a pour but d'encourager à utiliser les toilettes publiques de la capitale du Japon, réputées sales, sombres et effrayantes. C'est le concept de Shigeru Ban, connu pour être l'architecte du centre Pompidou de Metz (Moselle) ou encore de la Seine Musicale (Hauts-de-Seine). Mais ferez-vous confiance à la technologie et à ce verre intelligent ?