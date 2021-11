"J'attends que tout le monde soit parti pour y aller" : quand les enfants n'osent pas aller aux toilettes à l'école

"Ça me dégoûte !", lance Sarah, en sixième. Aller aux toilettes est censé être un geste simple et naturel. Pourtant, pour les écoliers ou les collégiens, cela peut devenir une corvée. En effet, selon un sondage Harris Interactive publié en 2019, 81% des 6-11 ans déclaraient se retenir de temps en temps d'aller aux toilettes et 55% n'y aller que quand ils ne peuvent plus se retenir. Alors que le 29 novembre est la journée mondiale des toilettes, franceinfo a essayé de comprendre pourquoi les plus petits font souvent l'impasse.

Pour Sarah, c'est donc une question de propreté. "Je trouve les toilettes un peu sales. Je sais qu'elles sont nettoyées mais je n'aime pas trop y aller", confie la jeune collégienne. Ruben, lui, est plutôt freiné par sa timidité. "J'ai un peu peur d'aller aux toilettes parce qu'il y a beaucoup de monde et je n'aime pas trop", explique-t-il du haut de ses 11 ans. Pas toujours simple pour lui de se frayer un chemin entre les grands du collège :

"Je me retiens et j'attends d'arriver chez moi" Ruben, collégien de 11 ans à franceinfo

Le constat est le même constat pour Chloé, qui est en CM1 : les toilettes de son école ne sont pas suffisamment intimes. "Les portes ont des trous donc on peut regarder en bas", se plaint la petite fille, affirmant qu'elle a "déjà vu" des personnes espionner sous les portes. "J'attends que tout le monde soit parti et que les toilettes soient vides pour y aller."

Conséquence : la petite écolière ne va donc que très peu à la selle, sauf quand elle n'a plus le choix. "Malheureusement, je ne peux que l'encourager à se retenir", confie sa mère. Elle est convaincue que sa fille "ne pourra pas faire sa grosse commission à l'école". Elle est fataliste : "Je ne peux pas lui en vouloir."

Des risques pour la santé des enfants

Des enfants qui ont des difficultés à se soulager, Benjamin en voit un certain nombre. Le responsable de l'animation à l'école Jean-de-la-Fontaine dans le 16e arrondissement de Paris, doit déployer beaucoup de pédagogie pour expliquer ce qui est en fait une action quotidienne et nécessaire. "On ne peut pas forcer un enfant à aller aux toilettes. On ne peut que le conseiller, l'inciter, lui montrer que c'est quelque chose de normal qu'on fait tous pour ne pas se rendre malade."

Justement, des enfants malades parce qu'ils refusent d'aller aux toilettes à l'école, Maud Chabaud, urologue pédiatrique à Paris, en accueille deux à trois par jour. "C'est un vrai problème de santé publique", alerte cette médecin, expliquant que trop se retenir peut entraîner des complications. "Il y a des risques de dysfonctionnement de la vessie, qui peuvent entraîner des fuites d'urine et des infections urinaires. Petit à petit, si ces problèmes durent longtemps, ils finissent par avoir une vessie vraiment abîmée et difficile à traiter par la suite." Elle appelle donc le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, à réagir rapidement, afin que les plus jeunes se sentent un peu plus à l'aise pour faire leurs besoins.