Santé : des méthodes innovantes pour venir à bout des poux

L'endroit est paisible, les visages sont souriants, et pourtant, c'est un combat sans merci qui va se jouer dans ce centre de traitement face à un ennemi minuscule, mais redoutable, qui adore les têtes d'écoliers. Le voilà pris au piège, le pou, l'intrus, la bête noire des petits et des grands. "Ça fait depuis le mois de septembre que l'on alterne entre des shampooings anti-poux différents, on passe le peigne, mais on se rend compte qu'on n'arrive pas à enlever toutes les lentes. On est dans le stress", témoigne une mère.

Un aspirateur pour lutter contre les poux

L'arme fatale, c'est un simple aspirateur muni d'un peigne. Ce procédé mécanique lancé en France en 2015 est une méthode d'autant plus radicale que le pou est de plus en plus résistant aux produits chimiques. Mieux vaut donc employer les grands moyens avant d'avoir recours au traitement plus classique aux huiles essentielles. En cinq ans, une enseigne qui utilise ce procédé a ouvert 27 centres en France et 13 autres le seront en 2020. Un succès fulgurant.

