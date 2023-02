VRAI OU FAKE. 19 milliards d’euros ont-ils été investis dans le système de santé, comme l’affirme Emmanuel Macron ?

Des médecins hospitaliers ont publié une tribune pour s’attaquer aux propos du président de la République, qui affirmait un investissement de 19 milliards d’euros dans le système de santé français. Il s'agit d'une somme étalée sur dix ans et qui ne concerne pas uniquement l’hôpital.

Début janvier, Emmanuel Macron présentait son plan de sauvegarde de l’hôpital. Avant d’annoncer de nouvelles mesures, il annonçait celles déjà prises. "On a investi 19 milliards d’euros dans notre système de santé", avançait alors le président de la République. Dans une tribune publiée par Le Monde, des médecins hospitaliers se montrent très critiques envers ce discours. "Il a fait un discours pour plaire à son auditoire. On grossit les chiffres qui sont très impressionnants, mais la réalité n’est pas celle-là. Ces 19 milliards, c’est sur dix ans et ce n’est pas que pour l’hôpital", martèle André Grimaldi, professeur émérite diabétologue à la Pitié-Salpêtrière (Paris).



1,5 milliard d’euros par an pour l’ensemble du système de santé

En effet, sur cette somme annoncée à l’issue du Ségur de la Santé en 2021, près de la moitié est affectée à la modernisation de l’offre de soins, dont une petite partie à l’investissement courant des établissements. Un tiers est consacré à désendetter l’hôpital afin d’assainir les finances. Le reste sera destiné à la modernisation des Ephad et aux systèmes d’information des établissements médico-sociaux. Une enveloppe de 19 milliards qui sera bien étalée sur dix ans, avec environ 1,5 milliard d’euros par an pour l’ensemble du système de santé. 19 milliards ont donc bien été investis dans notre système, comme l’affirme Emmanuel Macron, mais quand on regarde dans le détail, cela ne représente que peu d’argent chaque année pour les hôpitaux.