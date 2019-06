VIDEO. Grève des urgences : Martin Hirsch annonce "des embauches supplémentaires" "dans les prochaines semaines"

"Pour la première fois, les effectifs d'infirmiers, d'aides-soignants et de médecins augmenteront parallèlement au nombre de patients", annonce Martin Hirsch, directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), mardi 11 juin sur franceinfo, alors qu'une intersyndicale appelle à une grève générale dans les hôpitaux mercredi pour protester contre le manque de moyens. Ces "embauches supplémentaires" se feront "dans les prochaines semaines", selon Martin Hirsch. L'AP-HP est encore en phase de négociations pour appliquer cette mesure mais, d'après son directeur général, elle se heurte encore à certaines limites.

Il y a une difficulté en région parisienne pour pouvoir recruter parce qu'il y a moins de candidats aux postes que de postes ouverts. Martin Hirsch à franceinfo

Martin Hirsch a également tenu à réaffirmer son engagement auprès des soignants pour prendre en compte leur mal-être au travail. "Ce mouvement, on l'a pris au sérieux depuis le début", assure-t-il, en indiquant que les négociations n'ont jamais été rompues. "On n'a pas besoin de faire des actions spectaculaires pour qu'on considère que le problème est suffisamment spectaculaire et qu'on s'y attaque", poursuit le directeur général de l'AP-HP. Il a cependant estimé que face à cette "marque symbolique" que sont les arrêts de travail pris par des soignants pour protester, il "est logique" de faire des contrôles. "L'essentiel, c'est qu'il y a des préoccupations fortes auxquelles on apporte aussi des réponses fortes."