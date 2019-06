GRAND FORMAT. "Le plus dur, c'est entre 4 et 5 heures du matin" : à la rencontre de Valérie Rogier, infirmière de nuit

Pour Maéva, la présence de Valérie est donc un "confort". Les deux infirmières peuvent ainsi effectuer les tâches les plus physiques et se départager le reste, pour aller plus vite. Surtout dans ce service, elles ont le luxe de pouvoir solliciter le médecin de garde qui dort à leur étage, mais c'est rare qu'elles le fassent. "On travaille en autonomie", explique Valérie, forte de plus de vingt ans d'expérience, qui apprécie de pouvoir organiser son travail comme elle le souhaite et prendre ses propres décisions.

En journée, une porte ferme le couloir entre les soins intensifs et la cardiologie. Mais la nuit, elle reste ouverte : "Pour qu'on nous entende s'il se passe quelque chose et qu'on doit crier", explique Valérie. Généralement, elle est seule pour s'occuper des patients en soins intensifs.

En ce début de soirée, rien qui ne sorte de l'ordinaire. Valérie et Maéva passent une première fois dans toutes les chambres, pour relever les tensions, distribuer les médicaments, servir des tisanes à ceux qui en souhaitent. Les patients sont éveillés, et les plus jeunes bavardent avec les infirmières. C'est le seul moment d'échange que les infirmières auront vraiment avec leurs patients pendant les neuf prochaines heures. Après, le sens de leur vigilance sera de veiller au sommeil des malades. Valérie a toujours avec elle, sur un ordinateur installé sur un chariot qu'elle emmène partout, les données vitales de ses patients : rythme cardiaque, tension, etc.

La stagiaire de Valérie Rogier, Maéva, à l'hôpital de Martigues, le 20 mai 2019. (LOUISE HEMMERLE / FRANCE INFO)

Petit à petit, les alarmes qui retentissent dans le service dès qu'un patient appelle une infirmière se taisent. Dans le silence de l'hôpital, on n'entend que mieux les plaintes d'une femme qui est pourtant dans un autre service. Maéva et Valérie vont prêter main forte à leurs collègues du service de cardiologie pour changer de chambre cette patiente turbulente et ne sont pas de trop, à quatre, pour la calmer.

Valérie et sa stagiaire se rendent dans le poste infirmier pour préparer les médicaments pour leurs collègues qui prendront leur relève au petit matin. Elle allume une petite radio et la pièce se remplit d'un fond de musique. Elles se sont installées juste devant la fenêtre, grande ouverte, et elles sont bercées par une douce brise. Il n'y a aucune lumière allumée dans les immeubles d'habitation à leurs pieds, Martigues dort déjà, sous une lune basse et orangée.

Vers minuit, elles repassent dans toutes les chambres. Les deux infirmières allument seulement la lumière des toilettes, pour ne pas réveiller les malades. "Ça nous suffit largement, on a tellement l'habitude de travailler dans le noir", dit Valérie. Elle doit quand même éclairer un patient avec son téléphone portable. "Ça va te faire drôle de re-travailler de jour", lance Valérie à Maéva. "Moi quand il m'arrive de retourner à l'hôpital de jour, pour une formation ou autre, j'ai l'impression d'être dans une usine, décrit-elle. Le téléphone n'arrête pas de sonner, les familles sont là et il faut les gérer... Au moins la nuit, on est au calme."