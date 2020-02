Valenciennes : un logiciel pour prévoir l'activité de l’hôpital

À l'hôpital de Valenciennes (Nord), on fait le pari de prévoir l'imprévisible. Une prouesse rendue possible grâce à un logiciel qui croise des données très différentes : le nombre de patients reçus chaque jour aux urgences depuis deux ans, la météo, le trafic routier et même des événements extérieurs comme des matchs. Le taux de fiabilité de cet outil atteint les 90%.

D'après le système, c'est entre 14 et 15 heures que le plus grand nombre de patients est attendu le jour du tournage. À 14 heures, l'activité commence bien à s'intensifier. Les brancards se bousculent dans les couloirs et les soignants s'activent. Les données des patients sont stockées au sous-sol de l'hôpital , puis envoyées de façon cryptée à la société qui développe le logiciel. L'intelligence artificielle doit permettre à l'établissement de faire des économies en rationalisant ses coûts.

