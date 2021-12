Solidarité : au chevet des enfants malades

Leur destin n'aurait sans doute jamais dû se croiser. Ensemble, ils parcourent désormais un petit bout de chevet : Gilles aux côtés de Williams et Annie auprès d'Adam. Ces bénévoles égaient le quotidien des deux enfants hospitalisés. Au Centre de rééducation motrice pour tout-petits à Anthony, dans les Hauts-de-Seine, des enfants aux pathologies lourdes sont hospitalisés de très longues périodes. Ils reçoivent des visites régulières de leurs parents. Mais pour Adam, les choses sont un peu plus compliquées : il souffre d'une malformation des jambes et du tube digestif et sa mère, mal-voyante, ne peut se rendre auprès de son fils autant qu'elle le souhaite.





Des liens créés



Alors les équipes soignantes ont fait appel à Annie, bénévole de la Chaîne de l'espoir. Elle lui tient compagnie deux à trois fois par semaine. Une relation complice est née il y a deux ans entre l'enfant et la retraitée. "On prend beaucoup de plaisir à jouer ensemble", confie Annie. Un lien très bénéfique pour Adam. "Annie stimule beaucoup sa curiosité intellectuelle. Un enfant curieux va mieux comprendre sa maladie et mieux accepter la vie en institution", explique Dr. Corine Fourcade, pédiatre. À l'hôpital Robert-Debré, en région parisienne, Gilles a également choisi le chemin de la solidarité. Il accompagne William, 14 ans, hospitalisé depuis six mois pour une leucémie. Pendant des heures, ils refont le monde et s'inventent des distractions dans la chambre de l'adolescent. Une semaine après la venue des équipes de France Télévisions, Gilles a appris que William était enfin sorti de l'hôpital.