Semaine de l’allaitement : quand les dons de lait maternel sauvent des vies

Comment aider à la survie et à la croissance des bébés prématurés ? Cette 30e semaine mondiale de l'allaitement maternel donne l'occasion de rappeler le rôle important des lactariums qui récoltent le surplus de lait des jeunes mamans. Il en existe trente-six en France. #IlsOntLaSolution

À la maternité de Mulhouse, le petit Louis est en couveuse. C’est un grand prématuré né à 34 semaines. Une sonde nasogastrique l’alimente. Dans le tube est injecté le lait de sa maman mais aussi, parfois, celui d’autres femmes qui font des dons. "Les mamans qui accouchent de bébés prématurés sont dans des situations émotionnelles compliquées. Le stress peut retarder la montée de lait. Parfois, elles ne veulent tout simplement pas allaiter. Elles sont séparées de leur bébé, c’est moins facile. Donc, effectivement, les dons permettent de pallier à ça", rapporte le docteur Charlotte Le Chatelier, cheffe de service néonatologie à l’hôpital de Mulhouse.

Un geste solidaire gratuit et anonyme qui contribue à réduire les problèmes de santé souvent rencontrés chez les bébés nés prématurément. Riche en qualités nutritionnelles, protecteur contre les infections, le lait maternel est un véritable médicament pour ces nouveau-nés particulièrement fragiles.

De petits dons essentiels

Tracy Reignier est l’une des donneuses du lactarium de l’hôpital de Mulhouse. Elle remplit les flacons chez elle et les stocke dans son congélateur, en attendant qu’un personnel de santé vienne les récupérer. Cette jeune maman, qui allaite son quatrième enfant, n’a pas hésité a donné son surplus de lait. "Mon troisième enfant est un bébé prématuré. Il a aussi bénéficié de dons. Quand ma fille est arrivée, on a contacté le lactarium et fait des dons dès le début", raconte-elle.

Une fois collecté par le lactarium, le lait est pasteurisé pour éviter la transmission de bactéries. Chaque don, même modeste, est crucial car il va alimenter un bébé pendant plusieurs jours. Les prématurés consomment d’infimes quantités. "Le grand prématuré commence son alimentation avec 10 millilitres par jour. Les petits dons sont donc les bienvenus", témoigne Christine Menegazzo, puéricultrice et consultante en lactation. À l'hôpital de Poitiers, les stocks de lait maternel sont, en ce mois d’octobre, au plus bas. Un appel aux dons a été lancé afin d’éviter d’en acheter à d’autres lactariums.

30e semaine mondiale de l'allaitement maternel, jusqu'au 23 octobre 2022