Santé : un homme opéré du cœur sous hypnose

Achille Courtois a subi une opération du cœur sous hypnose. Avant l'opération, une infirmière formée à ces techniques l'a interrogé sur ses passions. "Nous avons réussi avec toutes ces petites informations à l'emmener voyager en Égypte, au Canada, et puis ensuite chez lui dans son jardin", explique l'infirmière Hélène Sergeant. "Je me souviens d'avoir parlé de tout ça, mais vous dites que j'ai passé une heure, pour moi j'ai passé peut-être une minute", assure l'homme de 88 ans. L'infirmière détaille les bienfaits de cette pratique.

"Je conseille cette méthode"

"L'hypnose a permis de pouvoir mettre en parallèle les ressentis du patient avec une imagination des souvenirs positifs pour lui". Pourtant opéré du cœur, Achille Courtois n'a pas ressenti de douleurs pendant la durée de l'opération. "Je me rendais pas compte que j'étais encore là. J'ai juste senti la progression du fil et les attouchements mais on ne peut pas dire que j'ai eu mal." On estime que 80% des patients pourraient être sensibles à l'hypnose. "Je conseille aux gens cette méthode-là", conclut le retraité.