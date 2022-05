Santé : les hôpitaux cherchent du personnel désespérément

La situation des hôpitaux en France inquiète jeudi 19 mai : 112 services d’urgences sont déjà fermés ponctuellement. À Bordeaux (Gironde), les urgences adultes de l’hôpital Pellegrin ne seront qu’accessibles la nuit aux patients ayant préalablement appelés le 15. Le pire serait à venir selon les professionnels de santé car le système d’appel aux urgences est également en grande souffrance. Afin de stopper l’hémorragie, des jobs dating sont organisés comme à Mulhouse (Haut-Rhin) où 150 postes sont à pourvoir.

Se préparer pour été qui risque d’être compliqué

Des aides-soignantes envisagent de quitter le secteur privé pour la fonction publique. Elles le font pour différentes raisons. "C’est diversifié donc c’est très intéressant, c’est motivant, il y a des perspectives d’évolution donc faut pas hésiter", confie l’une d’entre elles. Les infirmiers et les manipulateurs radios font partie des profils les plus recherchés. Le groupe hospitalier recrute également dans d’autres secteurs comme la cuisine et les ressources humaines. De quoi se préparer pour un été qui risque d’être très compliqué selon les syndicats médicaux. Un hôpital du centre-ville à Toulouse (Haute-Garonne) recrute également, dix postes sont à pourvoir et tous les profils sont étudiés.