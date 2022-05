Hôpital : faute de soignants, des services d’urgences ferment la nuit

J. Poissonnier, C. Ricco

Dès mercredi 18 mai, il sera impossible pour les Bordelais de se rendre dans cet hôpital, entre 20h et 8h du matin, sauf accord préalable du Samu. Le plus important centre hospitalier de la Gironde étouffe. La fréquentation a augmenté de près de 50 % depuis le début de la crise sanitaire​, mais de nombreux médecins urgentistes ont quitté leur poste. Ce système de régulation pourrait réduire le nombre d’entrées d’une trentaine de patients chaque jour​, et pourrait s’inscrire dans la durée.

Un problème à l’échelle nationale

La situation est similaire dans le Vaucluse, où les urgences fermeront la nuit, faute de personnels. Les habitants sont inquiets. Selon les syndicats, 66 services d’urgence seraient aujourd’hui fermés ou menacés de fermeture. L’association des médecins urgentistes de France réclame une revalorisation des rémunérations.