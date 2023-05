Réintégration des soignants non vaccinés : "Cela remet en cause le principe de la vaccination", alerte Mathias Wargon

Un décret publié dimanche indique que les agents non vaccinés qui avaient été suspendus pendant la pandémie de Covid-19 vont pouvoir réintégrer leurs services à partir de lundi.

"Cela remet en cause le principe de la vaccination", réagit dimanche 15 mai sur franceinfo Mathias Wargon, chef des urgences Smur de l'hôpital Delafontaine à Saint-Denis, interrogé sur le retour des soignants non vaccinés contre le Covid-19.

"C'est quelque chose d'assez grave en santé publique", explique Mathias Wargon, parce que cette décision "remet en cause l'obligation vaccinale" des soignants, mais aussi "au-delà, parce qu'il y a 11 vaccins obligatoires pour les enfants". Quant aux soignants, "on ne parle pas de population générale, on parle de gens qui ont un métier, c'est d'être soignant", insiste le médecin : "Que fera-t-on la prochaine fois qu'il y aura une vague de vaccination" et des refus ? (...) Être soignant, c'est des devoirs".

"Est-ce que demain on va arrêter de se laver les mains parce qu'on ne croit pas aux microbes ?" Mathias Wargon à franceinfo

Mathias Wargon rappelle que "la vaccination a permis de diminuer les formes graves, et probablement de diminuer la contagion. Il faut arrêter de se dire qu'il y a deux partisans, ceux qui préfèrent le bleu et ceux qui préfèrent le rouge : la vaccination, c'est un outil pour nous."

>>> Cinq questions sur la réintégration des soignants non vaccinés contre le Covid-19

Dans une tribune publiée dans le journal Le Monde le 11 mai dernier, Mathias Wargon s'est élevé contre cette décision du gouvernement de réintégrer les soignants non vaccinés. "Est-ce qu'on aura des gens qui sont les porte-drapeaux du complotisme ?", se questionne Mathias Wargon. "Comment pourront-ils revenir à l'hôpital pour travailler avec des médecins qui ont dit qu'il fallait se faire vacciner ? (...) pour travailler avec des collègues qu'ils considèrent comme des moutons ?"