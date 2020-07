Mayenne : des tests en série pour traquer le coronavirus

C’est une course contre la montre à l’échelle de la ville de Laval (Mayenne) qui est engagée. Sans sortir de leur voiture, des habitants, tous volontaires, sont testés un par un. Selon l’agence régionale de santé, le lundi 13 juillet, 326 cas sont confirmés dans le département, soit six fois plus qu’il y a trois semaines. “On part dimanche, on va voir mes enfants à Castres (Tarn), donc rien que pour les protéger, on a préféré se faire dépister”, explique une volontaire.



“De plus en plus de cas”

“Au tout début, on n’était pas vraiment touché nous, en Mayenne, et là, il s’avère qu’il y a de plus en plus de cas”, précise un automobiliste. L’hôpital a dû s’adapter et recruter en urgence. Une dizaine de personnes assurent la permanence Covid-19, de 9 h à 20 h. “Il y a plusieurs professionnels qui viennent du centre hospitalier de Laval, qui étaient dans d’autres services, et qui ont accepté de venir travailler ici”, confirme Lanaic Gouailler, cadre supérieur de santé à l’hôpital de Laval.

