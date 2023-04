Hôpital : journée d’action des internes contre leurs conditions de travail

Les internes en médecine appellent à la grève, vendredi 28 avril : ils dénoncent un manque de reconnaissance, des journées à rallonge et un salaire trop bas.

C’est l’heure de la pause, dans les rues de Strasbourg (Bas-Rhin), pour Clémence et Anaïs. Elles sont internes à l’hôpital. Après sept et huit ans d’études, elles ne sont payées que 1 600 et 1 700 euros bruts par mois pour 35 heures par semaine et travaillent en réalité le double. "On repousse nos capacités toujours plus, mais finalement on reste humain aussi, on n’est pas des machines", confie Anaïs Bazane, présidente du syndicat autonome des internes d’Alsace.

Les internes représentent jusqu’à 40 % des effectifs médicaux à l’hôpital public

Des conditions de travail dégradées dénoncées dans un clip de l’intersyndicale des internes, qui appelle à la grève, vendredi 28 avril. Ils demandent une augmentation des salaires de 15 % et un décompte plus strict du temps de travail. Les internes représentent jusqu’à 40 % des effectifs médicaux à l’hôpital public aujourd’hui.