Royaume-Uni : le débrayage des infirmières déclaré illégal

Les infirmières britanniques ne pourront pas, pour l’heure, poursuivre leur grève au-delà du 1er-Mai. Leur syndicat compte organiser un nouveau vote pour continuer à faire grève six mois de plus.

Le débrayage des infirmières a été déclaré illégal au Royaume-Uni. Jamais elles ne s’étaient mises en grève avant le mois de décembre dernier, mais la justice vient de déclarer illégale la poursuite de cette grève au-delà du 1er-Mai. Cela faisait six mois que les infirmières débrayaient régulièrement pour demander de meilleurs salaires et elles comptaient bien reconduire ce mouvement de grève pour 48 heures supplémentaires à partir de dimanche soir.

Un droit de grève très encadré

Mais c’était sans compter un recours en justice du ministre britannique de la Santé, qui a relevé que le mandat obtenu par leur syndicat pour organiser ces grèves s’achevait le 1er-Mai au soir, rendant donc illégale toute grève à partir du lendemain. Cela reflète surtout les conditions très dures de l’exercice du droit de grève au Royaume-Uni, où les grèves doivent être déclarées longtemps à l’avance et doivent obtenir un certain nombre de votes des salariés. Le syndicat des infirmières britanniques a fait savoir qu’il allait organiser un nouveau vote pour pouvoir continuer à faire grève pendant six mois de plus, explique le journaliste de France Télévisions, Ambroise Bouleis, en direct de Londres.