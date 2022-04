En France, le nombre de maternités a chuté de 33% en vingt ans

Que se passe-t-il à la maternité de Nevers ? "La maternité de Nevers est la seule du département de la Nièvre, et depuis le 11 avril elle est temporairement fermée", rappelle la journaliste Aurélie Schiller. Ce sont ainsi 14 sage-femmes qui sont en arrêt maladie et à l’heure actuelle "seules les urgences sont prises en charge", précise-t-elle. Toutes les autres patientes sont transférées dans des maternités alentour comme Bourges, Moulins ou Montluçon.

Isolation et précarité du métier

Mais, "alors que la recommandation est plutôt de de 45 minutes maximum de route entre le domicile et la maternité", la plus proche se trouve à une heure de route. L’Agence de santé de Bourgogne-Franche-Comté a dû faire appel à la réserve sanitaire. Et c’est un pas de plus dans la disparition des maternités dans les petites villes. D’ailleurs, en 2000 la France en comptait 721. En 2020, le chiffre tombait à 478, soit une baisse de 33%. Enfin, le métier de sage-femme n’attire plus autant qu’avant.