DIRECT. Les soignants appelés à manifester cet après-midi pour "défendre le système de santé"

#LR "Eric Ciotti, on pourrait l'appeler Eric Pécresse" et "Valérie Pécresse, on pourrait l'appeler Valérie Ciotti", a déclaré Amélie de Montchalin sur franceinfo ce matin. Alors que le nom du candidat ou de la candidate LR à la présidentielle sera connu à 14h30, pour la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, les deux prétendants à l'investiture sont les représentants "d'une droite qui rétrécit, qui est rabougrie, qui est dans un esprit de déclin, de défaite".