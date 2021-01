Des dessins de Plantu qui rendent hommage au personnel hospitalier sont exposés au CHU de Dijon

Le célèbre dessinateur de presse du journal Le Monde croque depuis près d’un an l’engagement du personnel médical face à la crise sanitaire. Des dessins que Plantu a souhaité offrir aux hôpitaux. Le CHU de Dijon a décidé de les exposer.

Parce qu’ils sont en première ligne face à la pandémie, Plantu raconte le quotidien des soignants depuis près d’un an dans ses dessins. Alors qu’il s’apprête à quitter la rédaction du Monde, ce grand nom du dessin de presse a décidé de donner ces croquis aux hôpitaux.

Une centaine de dessins offerts

120 à 130 dessins libres de droit sur la Covid-19. C’est le cadeau de Plantu pour saluer l’implication du personnel soignant depuis le début de la crise sanitaire. Chaque hôpital les utilise comme il le souhaite. "Y a des établissements qui en ont fait des cartes de vœux, des dessins animés ou encore des cartes postales" se réjouit Plantu. Au CHU de Dijon, où le dessinateur s’est rendu, ces croquis sont exposés. S’ils critiquent ou questionnent, l’empathie est toujours au rendez-vous.

Dijon, Créteil, Toulouse ou encore Strasbourg. Plantu s’est rendu dans plusieurs hôpitaux pour "dire merci" et soutenir les soignants. Des visites qui touchent le personnel. "On voit bien que finalement on n’est pas seul" rapporte ce musicothérapeute du CHU de Dijon où Plantu a été chaleureusement accueilli.