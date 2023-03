France 2 propose, mardi, une soirée spéciale consacrée au système de santé français. Une équipe de journalistes s'est notamment rendue dans la Sarthe, où les soignants des urgences, en sous-effectif, font face à l'arrivée ininterrompue de malades.

Un système de santé français "à bout de souffle", "exsangue", "au bord de la rupture"... On ne compte plus les termes alarmistes à ce sujet depuis plusieurs années. France 2 se penche, mardi 21 mars, sur la question lors d'une soirée événement. L'émission "Santé en France : l'état d'urgence ?", présentée par Léa Salamé et Michel Cymes, tente de comprendre pourquoi ce système, qui a pourtant été longtemps considéré comme l'un des meilleurs au monde, est aujourd'hui malade. Un reportage tourné au plus près de patients et de soignants qui sera suivi d'un débat entre médecins, patients, en présence de François Braun, le ministre de la Santé.

Pour illustrer la crise des urgences, l'équipe de journalistes s'est rendue aux urgences de l'hôpital du Mans, en manque de soignants. La Sarthe s'avère l'un des départements français les plus touchés par la désertification médicale : un habitant sur trois n'a pas de médecin, les urgences deviennent alors le seul recours pour près de 70 000 personnes.

Anita Leaumeau, infirmière aux urgences, raconte à France Télévisions ses journées harassantes, durant lesquelles la soignante fait face à l'arrivée ininterrompue de malades. "Quand on est 10h aux urgences, c'est 10h non-stop", confie-t-elle.

"L'afflux de patients est tellement important, qu'on n'a pas le temps d'aller aux toilettes, on n'a même pas le temps de manger. C'est vraiment incessant." Anita Leaumeau, infirmière au service d'urgences de l'hôpital du Mans à France Télévisions

"A un moment donné, il y a des patients partout, et on ne sait plus où les mettre", lâche Anita Leaumeau alors qu'elle tente de trouver une place pour tous les brancards. L'encombrement des urgences a des conséquences directes sur la santé des malades, qui peuvent passer des heures sur des brancards dans les couloirs de l'hôpital. Le personnel médical, débordé, souffre de ne pas pouvoir s'occuper convenablement des patients. "Les gens nous appellent en nous disant : 'J'ai soif, j'ai envie de pipi...', 'Oui, j'arrive, j'arrive...' Mais en fait, on n'arrive jamais, reconnaît Anita Leaumeau. On est toujours dans les entrées, (...) au détriment du soin de base."

Dans cette course effrénée, "on a toujours peur de la dégradation du malade dans l'heure, les deux heures ou trois ou quatre heures qu'il attend", livre Joël Pannetier, médecin urgentiste. "On essaie de réévaluer les malades en permanence, mais quand on est très saturés, ce qui fait défaut, c'est la réévaluation."

Désaffection du personnel soignant

La surcharge de travail du corps médical se traduit par une dégradation de leurs conditions de travail : journées à rallonge, soins déshumanisés... Des maux qui poussent de plus en plus de soignants à abandonner le métier, ce qui entraîne la fermeture de nombreux services d'urgence en France. "On a ce sentiment de dernier bastion, s'alarme Joël Pannetier. Si nous, on craque, qu'est-ce qu'on fait si demain tous nos professionnels s'arrêtent ? (...) Où est-ce que l'on envoie les patients ? Où est-ce qu'on les fait prendre en charge ? Je n'ai pas la réponse."

L'émission "Santé en France : l'état d'urgence ?" est diffusée mardi 21 mars à 21h10 sur France 2 et sur france.tv.