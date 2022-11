Rémi Salomon, chef du service de pédiatrie de l’hôpital Necker à Paris, regrette sur franceinfo que la rallonge de 400 millions d'euros alloués à la pédiatrie par le gouvernement ne soit que temporaire.

En apportant 400 millions d'euros supplémentaires à l'hôpital, "le gouvernement a entendu le cri d'alarme des pédiatres", affirme sur franceinfo jeudi 3 novembre Rémi Salomon, chef du service pédiatrie de l’hôpital Necker de Paris.

"Après les 150 millions qui étaient une première étape, il faut saluer la rallonge", reconnait le pédiatre parisien, qui précise cependant que "c'est une rallonge temporaire, puisqu'il s'agit d'une majoration des heures de nuit pour les personnels infirmiers, paramédicaux et médecins". La prolongation des mesures estivales a été annoncée par le ministre de la Santé François Braun mardi 2 novembre. Elle court jusqu'au mois de mars, "pour passer l'hiver qui s'annonce particulièrement difficile". Les hôpitaux à Bordeaux, Rouen, en Ile-de-France, sont actuellement saturés, notamment à cause de l'épidémie de bronchiolite.

La permanence des soins pas prise en compte par le Ségur de la santé

Mais ce n'est pas l'épidémie de bronchiolite le problème, selon Rémi Salomon. La pénibilité du travail, le manque de lits et d'infirmières ne vont pas s'arrêter en mars prochain. "Le gouvernement a quand même fait les mesures du Ségur, qui ont été une enveloppe assez importante", rappelle le pédiatre, avec notamment 9 milliards d'euros dédiés à la revalorisation salariale. Mais le Ségur n'a pas pris en compte "la permanence du soin, c'est-à-dire le travail de nuit, ou le week-end et les jours fériés". La prolongation annoncée par François Braun doit maintenant "être pérennisée", réclame le chef du service pédiatrie de l’hôpital Necker de Paris.

De quoi attirer de nouveau les nouveaux soignants dans le service public ? "Évidemment, nous ne les aurons pas tout de suite", prévient Rémi Salomon.

"Les gens reviendront ! Le métier de soignants, médecins, paramédicaux, infirmiers, c'est passionnant, enthousiasmant. […] À condition qu'on leur donne les moyens de bien faire leur travail." Rémi Salomon à franceinfo

Autre solution pour pallier le problème de pénurie dans l'hôpital public, faire venir davantage de soignants de l'étranger, grâce, peut-être, au projet de loi sur l'immigration : le gouvernement veut mettre en place des titres de séjour pour les étrangers qui exercent des "métiers en tension". "On fait venir déjà beaucoup de médecins de l'étranger", souligne Rémi Salomon.

"Des médecins formés au Maghreb, au Moyen-Orient, en Europe centrale.. Sans eux, beaucoup de services en France ne fonctionneraient pas." Sauf que la France n'attire plus comme avant, selon le pédiatre : "On a aussi fait ça dans les années 1990. Des infirmières venaient d'Espagne. Aujourd'hui en Espagne, elles ont de meilleurs salaires qu'en France. On aurait du mal à les faire venir", glisse dans un rire jaune Rémi Salomon.