Santé : une infirmière sur deux quitte l'hôpital

Durée de la vidéo : 1 min.

France 3

Article rédigé par France 3 - C.Rougerie France Télévisions

Selon une étude de la DRESS (direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, le service statistique du ministère de la Santé), les infirmières sont de plus en plus nombreuses à quitter l’hôpital. Catherine Rougerie, présente sur le plateau du 12/13, jeudi 24 août, dévoile les raisons de ce phénomène.

"Un chiffre résume la situation. Près d'une infirmière sur deux a quitté l'hôpital ou changé de métier après 10 ans de carrière. Si on rentre dans le détail, sur les personnes qui ont encore un emploi salarié 10 années après leur premier poste d’infirmière hospitalière, seule la moitié exerce toujours cette profession à l’hôpital", indique Catherine Rougerie, sur le plateau du 12/13, jeudi 24 août. En poursuivant : "11 % ont changé d’employeur et travaillent dans un Ephad ou un établissement scolaire. 7 % ont changé de métier mais travaillent toujours à l’hôpital. Elles occupent par exemple un emploi administratif. Enfin 7% ont carrément changé de métier." Faibles salaires, amplitudes horaires… Quelles sont les raisons de ce phénomène ? "Plusieurs facteurs expliquent cette situation : les faibles salaires, les amplitudes horaires et les conditions d’exercice. On l’a vu au moment, du Covid, des infirmières contraintes d’enchaîner des journées à rallonge, des nuits de gardes et parfois de faire face à la mauvaise humer d’une partie de patients. Autrement dit, la pénibilité est la raison majeure de cette désaffection", explique Catherine Rougerie.