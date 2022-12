Santé : les urgences de l'hôpital de Rochefort saturées, des heures d'attente et des soignants débordés

Les hôpitaux français, qui doivent faire face à trois épidémies, la bronchiolite, le Covid et la grippe, vivent une fin d'année sous tension. Reportage aux Urgences de l'hôpital de Rochefort, en Charente-Maritime.

À l'hôpital de Rochefort (Charente-Maritime), les couloirs des urgences sont pleins à craquer. Une centaine de patients arrive chaque jour. Les 11 boxes pour adultes sont occupés. Un homme de 98 ans patiente depuis plus de 7 heures. "Les gens attendent des heures et des heures aux urgences, parce qu'il n'y a pas de place dans les services de soins", explique Christel Poiret, aide-soignante.

Effectifs des soignants en baisse dans les autres services

"Quand on a une bonne grippe, une bonne pneumonie, que l'on est très, très fatigué, c'est 24 heures sur 24 qu'il faut une présence soignante", explique Dominique Tourret, le chef du service des urgences de l'hôpital de Rochefort. Les épidémies sont toujours plus fortes, et le service des urgences toujours plus sollicité. Près de 40 000 personnes passent aux urgences de Rochefort chaque année, dans un hôpital construit pour en recevoir moitié moins. Les effectifs des soignants sont par ailleurs en baisse dans les autres services.