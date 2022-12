Noël et fêtes de fin d'année : dernières courses avant le Réveillon

Les Français se préparent à fêter le Réveillon du 31 décembre. C'est également la dernière ligne droite pour les commerçants, qui voient leur chiffre augmenter.

L'heure est aux derniers préparatifs pour le Réveillon, vendredi 30 décembre. À Valenciennes (Nord), les fruits de mer ont la cote. Sur un marché de Grenoble (Isère), le repas se prépare avec une préoccupation : l'inflation, et donc des produits plus chers. "Je fais un peu attention, oui. Enfin bon, on prend quand même des bons produits", admet une cliente.

De bons chiffres pour les commerçants

Les commerçants, eux, font plus de chiffre. Certains ont augmenté leurs ventes de près de 20 % durant la semaine. "Tout ce qui est chapon de Bresse, poularde de Bresse, dinde de Bresse, les gens se sont fait plaisir", confie un commerçant. Pour quelques-uns, le repas est déjà organisé : salade périgourdine, cerf aux myrtilles, salade de fruits et galette des rois pour une femme rencontrée par France Télévisions. Tirer les rois après un repas de gala, de quoi finir en beauté l'année 2022.