Crise de l'hôpital public : une cinquantaine de manifestations prévues en France

À Grenoble (Isère), les soignants en grève se sont rassemblés devant les urgences de l'hôpital. En effet, ce sont elles qui sont le plus touchées par la crise des hôpitaux. Les manifestants demandent un moratoire sur la fermeture des lits et dénoncent l'effondrement du système de santé français. "Là, on s'apprête à vivre un été très difficile, qui nous inquiète tous", déclare Laurence Blottière, cadre de santé en Gironde.

Une demande de moyens matériels

Mardi 7 juin, une cinquantaine de mobilisations sont prévues dans l'Hexagone. À Tarbes (Hautes-Pyrénées), on souligne la crise du Covid-19 et les salaires toujours bas. "On a des difficultés de recrutement des médecins. On a des personnels qui s'en vont, fatigués, épuisés, écœurés", témoigne une femme. À Rouen (Seine-Maritime), les manifestants réclament les moyens matériels nécessaires pour continuer à travailler. "Ils en sont arrivés à devoir faire grève, pour avoir simplement des brancards", regrette Dominique Batianelli, secrétaire général CGT, centre hospitalier Eure-Seine.