Covid-19 : deux ans après le début de la crise, les soignants témoignent

"Les jours se ressemblent, les semaines se ressemblent, les mois se ressemblent, donc le bout du tunnel, non on ne le voit pas". C'est ainsi qu'un soignant de l’hôpital de Valenciennes (Nord) résume son quotidien. "On n’a pas le droit de quitter le navire. C’est dur certes, mais on va s’en sortir. C’est le métier que j’aime, et tant que je tiens, je tiens", dit une infirmière. Le 6 février 2020, le premier patient Covid entrait à l’hôpital de Valenciennes. Le personnel soignant s'en souvient. "Pour la première vague, on s’attendait à la guerre, vraiment", reconnaît Eduardo Jimenez, infirmier.

Moments gratifiants

Depuis l’accueil du premier malade, plus de 700 jours se sont accumulés. "Ça a été hyper compliqué à gérer psychologiquement", se rappelle Emilie Poirson, infirmière dans le service des urgences depuis 16 ans. "C’est un combat, déclare Philipe Lambert, brancardier depuis 30 ans aux urgences de Valenciennes. Je suis mitigé entre fragile et prêt à craquer". "On a eu des moments de doute, on se dit qu’on n’a pas été assez proches des gens", ajoute Emilie Poirson. Un quotidien difficile ponctué de moments gratifiants : "On a des remerciements, des regards (…) On se sent valorisé dans notre métier grâce à ça", apprécie Eduardo Jimenez.