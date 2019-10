Colmar : l'hôpital Schweitzer a créé l'école pour les patients

C'est une école particulière qui a vu le jour à l'hôpital de Colmar, dans le Haut-Rhin. Il s'agit d'une école des patients, qui avant même d'être opérés apprennent les bons gestes pour une récupération rapide après une intervention orthopédique. Le centre de Colmar devenant même une référence en la matière. Le but est de ne rien cacher, d'expliquer absolument tout au futur patient afin de diminuer son stress face à l'épreuve qu'est l'opération.

"Il va savoir ce qu'on va attendre de lui"

"On n'est plus dans le cocooning, on est vraiment dans le coaching. Il va savoir dès l'entrée à l'hôpital la date à laquelle il va sortir, plus ou moins. Il va savoir ce qu'on va attendre de lui en termes de préparation physique, par exemple", explique Isabel Nativo, infirmière en chirurgie. Et pour illustrer les propos, le témoignage d'un patient fraîchement opéré et déjà mobile rassure l'auditoire.

Le JT

Les autres sujets du JT