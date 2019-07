Haut-Rhin : les touristes chinois fans du Bistrot des lavandières de Colmar

C'est devenu un passage obligé pour des dizaines de touristes chinois chaque jour. La façade de ce restaurant en plein cœur de Colmar (Haut-Rhin) est un décor connu dans toute la Chine grâce à une émission de téléréalité vue par 200 millions de téléspectateurs. Cinq des plus grandes stars du pays aux commandes du restaurant, un énorme succès : l'émission enregistre près de 3 milliards de vues sur internet. Il a donc fallu s'adapter à cette nouvelle clientèle.

Les réservations en hausse

La première barrière est la langue. Pour la gérante du restaurant star, il faut aussi faire preuve de pédagogie. "On essaye quand même de ne pas rentrer dans leur système et de leur expliquer qu'ici en France on prend son temps, on commande d'abord les entrées, ensuite les plats, ensuite le dessert", indique Florence Di Foggia, gérante du Bistrot des lavandières. En un an, les réservations de touristes chinois ont bondi de 70 % à Colmar.

