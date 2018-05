APPEL A TEMOIGNAGES. Vous avez déjà dû appeler le Samu : comment l'échange s'est-il passé ?

Une jeune femme de 22 ans est morte, après un échange avec une opératrice du Samu qui n'a pas pris son appel au sérieux.

Moquée lors de son appel au 15, Naomi Musenga, 22 ans, est morte le 29 décembre à Strasbourg. Dans l'enregistrement de l'appel, obtenu par la famille, la jeune femme, qui peine à s'exprimer et semble à bout de forces, dit avoir "mal au ventre", "mal partout", avant de déclarer "Je vais mourir". Mais cet appel à l'aide n'a pas été pris au sérieux par l'opératrice téléphonique, qui lui a seulement recommandé de contacter SOS Médecins, en lui rétorquant "Vous allez mourir, certainement un jour, comme tout le monde".

La ministre de la Santé a dénoncé de graves dysfonctionnements, et le Samu réclame plus de moyens pour pouvoir "moderniser" et "sécuriser" ses prises en charge. A franceinfo, François Braun, président de Samu Urgences de France, affirme par ailleurs qu'il s'agit d'un "cas isolé parmi les plus de 20 millions de personnes qui font appel au Samu dans l'année". Mais l'affaire rappelle aussi le cas de Thomas Veyret, ancien animateur de centre de loisirs, qui avait dû être amputé, en 2017, après la mauvaise prise en charge d'une fracture à la jambe.

