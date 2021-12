Allocution de Jean Castex : la double rémunération des heures supplémentaires à l’hôpital, "de la propagande" selon la CGT-Santé Action Sociale

Le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé vendredi 17 décembre que la rémunération des heures supplémentaires réalisées à l'hôpital allait être "multipliée par deux" à compter du lundi 20 décembre. Mais pour Patrick Bourdillon, secrétaire fédéral du syndicat CGT Santé Action Sociale, ce n'est pas en "tendant la carotte aux soignants" qu'ils vont rester en poste.

Pour Patrick Bourdillon, cette annonce "est très clairement de la propagande. Comment peut-on dire ça à des professionnels qui sont épuisés, qui ont passé des mois à travailler dans des conditions de plus en plus détestables, et qui se retrouvent maintenant à devoir affronter une cinquième vague alors qu’on sait que la sixième arrive derrière ?"

"Comment peut-on avoir cette ironie et surtout ce mépris ?" Patrick Bourdillon à franceinfo

"Ce n’est pas ça le sujet, mais ce sont les perspectives qu'on va donner", estime encore le secrétaire fédéral du syndicat CGT-Santé Action Sociale. Il appelle ainsi le Premier ministre à "répondre favorablement" à la demande faite par les soignants "il y a 18 mois", lors du Ségur de la Santé, sur la mise en place de plans de formation. "C’est nécessaire, notamment pour les métiers d’infirmiers et d’aides-soignants pour arriver, de façon rapide, à avoir des effectifs", justifie Patrick Bourdillon.

Il demande également au gouvernement d'organiser la mobilisation des personnels soignants du privé, pour qu'ils aillent travailler, en renfort, dans les hôpitaux publics.