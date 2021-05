À l'hôpital d’Evreux-Vernon, une conciergerie pour faciliter la vie du personnel

Un vêtement à faire recoudre, des chaussures à déposer chez le cordonnier, une nounou à réserver, ou encore une démarche administrative à effectuer, le service de conciergerie du centre hospitalier Eure-Seine s'occupe de tout ce dont les agents hospitaliers ont besoin. Une aide précieuse comme l’explique Marine Letay, secrétaire médicale : "Ça rend bien service, avec les horaires un peu décalés que l’on a parfois, avoir un système comme ça sur son lieu de travail c’est vraiment utile".

Prestations personnalisées

La conciergerie s'est installée sur les deux sites du centre hospitalier à Vernon et à Evreux depuis la mi-février. Potentiellement plus de 2500 agents peuvent faire appel à ses services. Une permanence physique est assurée deux fois par semaine, un site dédié recueille toutes les demandes le reste du temps. Des services classiques donc, comme le pressing, les retouches, ou encore le repassage. Mais la conciergerie peut aussi proposer d’autres prestations un peu plus personnalisées, comme certaines courses, la récupération de médicaments, ou la prise de rendez-vous médicaux. Voire plus encore, selon le directeur des ressources humaines de l’hôpital qui n’y voit que des avantages : "On sait aujourd’hui que pour certaines démarches administratives, il faut presque prendre une demi-journée. Or ici, avec le service que nous proposons, tout cela peut-être fait sur le lieu de travail".

Le centre hospitalier et l’Agence régionale de santé financent le dispositif et chaque utilisateur paye la prestation qu’il a demandée. Une conciergerie qui fait vivre aussi le tissu économique local en faisant appel à des producteurs, artisans et entrepreneurs du cru pour remplir les missions qui lui sont confiées. Un service qui a séduit d’autres gros employeurs de la région comme la base aérienne d’Evreux ou encore Renault à Cléon.