Pendant ce temps-là, il s'est envolé en montgolfière pour la bonne cause

BRUT

Debout sur le ballon d'une montgolfière, il s'est envolé à plus de 4000 mètres d'altitude pour la bonne cause. Brut a suivi Rémi dans son record du monde au profit du Téléthon.

Pendant ce temps-là, Rémi s'est lancé le défi de sa vie : battre le record du monde d'altitude sur une montgolfière avec un vol à près de 4000 mètres de haut... au profit du Téléthon. Si la cause lui tient particulièrement à cœur, il est particulièrement honoré de pouvoir admirer un tel paysage. "L'osmose avec la nature... Je pense que je suis chanceux, que je suis privilégié", se réjouit Rémy.

Malgré la joie de son fils, la mère de Rémi est soulagée de le retrouver les pieds sur Terre : "Il veut toujours aller plus haut, plus loin, il est jeune, il a cette ambition... Je le comprends, ça, je l'entends complètement, mais je me dis : c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il va m'inventer la prochaine fois ?"