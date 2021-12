Comment, quand on a des difficultés d'élocution, retrouver confiance en sa propre parole ? Samira et Bérénice sont bègues mais elles se sont entraînées pendant des mois pour un concours d’éloquence...

Elles sont bègues mais veulent prendre la parole aussi bien, voire mieux que les autres. Samira et Bérénice se sont entraînées pendant des mois pour un concours d’éloquence. Lors de la finale de "L'Eloquence du bégaiement", elles sont montées sur scène à Bobino pour transcender leur handicap.

La parole comme un sport de combat

Comment, quand on a des difficultés d'élocution, retrouver confiance en sa propre parole et ne pas se renfermer sur soi ? Comment accepter ses vulnérabilités, se libérer de sa peur de parler en public et continuer à poursuivre ses rêves ? Devant leurs enfants et leurs familles, elles vont démontrer que les mots qui les ont tant fait souffrir peuvent aussi leur donner la fierté de la dignité retrouvée.

Un reportage de Marine Haag, Marjorie Lafon, Antoine Boddaert, Alexandre Froment diffusé dans "Envoyé spécial" le 2 décembre 2021.

