Un jeu vidéo contrôle par l'esprit d'une personne tétraplégique

Le progrès n'en finit pas. Des scientifiques ont inventé un système permettant à une personne tétraplégique de jouer aux jeux vidéo tout en utilisant la puissance de son cerveau. Samuel Kunz, paralysé depuis un grave accident, a testé ce dispositif.

"J'essaie de bouger ma main, mes doigts, juste dans mon esprit. Donc je dois être très concentré. La connexion entre mes doigts et mon cerveau n'est plus là. J'essaie toujours de bouger mes doigts dans ma tête et il faut beaucoup de concentration pour le faire exactement de la même manière à chaque fois", explique-t-il.

Bientôt des fauteuils roulants commandables

Le patient est équipé d'un casque couvert de capteurs qui interprètent son activité cérébrale. Des signaux sont ensuite codés par le système pour permettre le déplacement du véhicule dans le jeu. "Ces électrodes sont connectées à un amplificateur puis à l'ordinateur et à nos algorithmes. Les algorithmes calculent ensuite le signal du cerveau et envoient des commandes au jeu que notre pilote peut réellement contrôler", avance le docteur Rea Lehner, neuroscientifique à l'ETH de Zurich. Le but étant à terme de mettre au point une technologie pour diriger des dispositifs comme des fauteuils roulants.