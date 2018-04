Triathlon : deux amis, dont l'un handicapé, font le pari de participer à l'Ironman de Roth

Leur histoire a débuté au milieu des années 2000 lorsqu'ils se rencontrent à Mulhouse (Haut-Rhin) sur une course à pied. Matthieu et Yves sont deux athlètes de haut niveau. Il y a quelques mois, ils se recroisent lors d'une séance chez un kiné, mais la vie de l'un d'eux a profondément changé. "Pour moi ça a été vachement bizarre parce que la dernière fois qu'on a couru ensemble avec Yves c'était sur un 24 heures et là je le retrouve en déambulateur en train d'essayer de faire trois mètres", explique Matthieu Hiltenbrand.

"Je revis un peu les courses que j'ai fait avant"

Depuis quelques années, Yves est atteint d'une maladie génétique rare qui se caractérise par une inflammation du cartilage et provoque de vives douleurs. Après un an et demi d'hospitalisation, il vit chez lui en fauteuil roulant. Matthieu va alors lui proposer de relever un pari fou : celui de participer ensemble à l'Ironman de Roth en Allemagne. C'est le triathlon le plus populaire d'Europe. "Au début je me suis dit que c'était un truc de fou, mais ça m'a donné du courage et je revis un peu les courses que j'ai fait avant", confie Yves Vorbuger. Ensemble pendant plus de 18 heures, Matthieu va devoir nager 3,8 kilomètres en tractant Yves dans un bateau, courir un marathon en le poussant dans un fauteuil et l'épreuve la plus difficile reste les 180 kilomètres à vélo.

