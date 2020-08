Tarn : une jeune femme en fauteuil roulant dépose plainte contre un salon de thé qui a refusé de la laisser entrer avec son chien d'assistance

L'enquête doit déterminer si la jeune femme a bien été empêchée de rentrer à cause de la présence du chien.

Une jeune femme en fauteuil roulant a déposé plainte contre une épicerie fine qui fait aussi salon de thé à Castres (Tarn), et qui a refusé, selon elle, de la laisser entrer avec son chien d'assistance comme la loi l'y oblige, rapporte France Bleu Occitanie mardi 18 août. Lundi matin, la jeune femme a publié une vidéo de 20 secondes sur Facebook montrant une altercation avec les gérants de l'épicerie fine, qui a déjà été visionnée plus de deux millions de fois.

Dans cette vidéo, on la voit se tenir dans son fauteuil devant la porte d'entrée du salon. Le gérant l'empêche de passer et lui dit : "Quelle que soit la règlementation, avec ou sans le chien, vous ne rentrerez pas chez moi. J'ai le droit de refuser des clients." Un policier à vélo se tient avec eux mais n'intervient pas dans les 20 secondes de la vidéo.

J'ai voulu entrer pour m'acheter un café mais le patron m'a fermé la porte au nez car j'étais accompagnée de mon Handi'Chien.La jeune femme en fauteuil roulantdans une publication Facebook

La jeune femme a alors rappelé la loi au gérant, en vain. Pourtant, la loi stipule, par le décret n° 2005-1714 du 29 décembre 2005 relatif à la carte d'invalidité et à la carte de priorité pour personne handicapée, et modifiant le Code de l'action sociale et des familles, que "l'interdiction des lieux ouverts au public aux chiens guides d'aveugles et aux chiens d'assistance (…) qui accompagnent les personnes titulaires de la carte d'invalidité (…) est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe".

Une enquête est en cours pour déterminer si la jeune femme a bien été empêchée de rentrer à cause de la présence du chien ou de son handicap.