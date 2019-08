Natation : une nageuse française handicapée championne de France et double championne du monde

Championne de France, double championne du monde, Cléo Renou est aussi détentrice d'un record d'Europe. La nageuse d'exception doit ses succès à son entraînement sans faille. Chaque jour, son entraîneur tente de la pousser plus loin avec son langage à elle. "Cléo a tendance à avoir une appétence au musical, et du coup, on utilise ça pour qu'elle puisse trouver des leviers d'apprentissage qui lui permettent de progresser sur chacune des situations qu'on lui propose", explique Mathias Magnain, entraîneur national adjoint du pôle France natation de sport adapté.

La récompense du travail de Cléo, ce sont les médailles, mais aussi les regards qui changent et les anonymes qui se transforment en supporters. "Ça va, ils sont sympas, ils viennent me voir et me demandent des autographes dédicacés. Ils prennent des photos et je suis contente. Pour moi c'est un rêve qui se réalise", affirme Cléo Renou.

