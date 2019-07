La passion du surf malgré le handicap

Le surf accessible pour tous. Sur la côte Atlantique, plusieurs clubs proposent du surf adapté aux personnes en situation de handicap. C'est le cas d'une structure installée à Carcans à une heure de route de Bordeaux où s’entraîne Cédrick Montagney, surfeur tétraplégique qui participe à des compétitions de para surf depuis cinq ans malgré son handicap.

Ancien sapeur-pompier, il perd l’usage de ses membres lors d’un accident qui survient pendant l’exercice de ses fonctions en 1995. Grâce à une année de rééducation intensive, il récupère un peu de force dans les bras. Il peut alors se remettre au sport, et découvrir le surf adapté.



Avant de se lancer dans les vagues, Cédrick doit endosser un gilet d’impact, accessoire indispensable pour l’aider à se retourner en cas de chute, mais aussi une une combinaison très épaisse car l’absence de mouvements au niveau des membres peut rapidement entraîner une hypothermie. La pièce maîtresse de son équipement reste une planche de surf en liège et fibre de lin, conçue sur mesure par un spécialiste. Puis, ainsi équipé et accompagné d’un pousseur et d’un entraîneur, Cédrick peut se jeter à l’eau et retrouver le plaisir et la liberté que lui offre ce sport qu’il considère comme une véritable thérapie.