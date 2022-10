Journée des aidants : une famille solidaire face au handicap

Dans la famille Guionet, Louane, 19 ans, et son père sont tous les deux handicapés. Au quotidien, la mère, le frère et la sœur de la jeune fille sont des aidants.

À 19 ans, Louane Guionet, née prématurément et infirme moteur cérébrale, dépend de sa famille pour les gestes du quotidien. "Il suffit qu'il y ait besoin d'un coup de main pour Louane, je l'habille, je la déshabille, ça m'arrive de la doucher", explique Alice, 16 ans, sa petite sœur. Louane le dit, Alice est importante "pour tout" dans sa vie. Le père de famille, Pascal Guionet, est, lui aussi, handicapé, après un AVC à 35 ans qui a paralysé son bras droit.

Une fratrie investie

Antoine, le fils aîné, joue plusieurs rôles. "Le grand frère, le bricoleur, un peu le baby-sitter, de temps en temps une oreille", confie-t-il. Depuis six mois, Louane a intégré un foyer pour adultes handicapés. Son frère et sa sœur souhaitent continuer à aller la voir et à l'aider. Sylvie, leur mère, ne souhaite toutefois pas les surcharger. "Je sais qu'ils seront toujours là pour leur sœur, mais, au maximum, je veux les en décharger", dit-elle.