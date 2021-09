Handicap : une prothèse de bras à partir de Lego

Un jeune homme de 22 ans a conçu et fabriqué une prothèse de bras à partir de Lego. Un petit garçon de 8 ans a pu en bénéficier.

Lancer une balle, jouer à la dînette ou sur une tablette… Grâce aux prothèses fabriquées à partir de Lego, créees par l’étudiant David Aguilar, la vie d’un petit garçon de 8 ans né sans bras a changé. "Maintenant je peux attraper des choses avec ma main, avant je ne pouvais pas", explique l’enfant, Beknur Zahibekyly. Les prothèses traditionnelles étaient trop lourdes pour sa colonne vertébrale.

Une découverte via Internet

Sur Internet, sa mère a découvert ses bras réalisés à base de Lego, par un étudiant fan de robot et lui aussi handicapé. Il en était passionné depuis toujours. Contacté, il a accepté d’en fabriquer une légère et adaptée à la petite taille de l’enfant. "Le sourire qu’il a eu en voyant qu’elle pouvait fonctionner et qu’il pouvait l’utiliser normalement est le meilleur cadeau que j’ai jamais reçu", explique David Aguilar.